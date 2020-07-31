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Политика

Евросоюз оставил закрытой границу с Россией

Совет Европы опубликовал на своем сайте обновленный список стран, туристы из которых могут въехать в содружество. Россия в него не вошла.

Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

В список включена Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

В следующий раз список пересмотрят не раньше середины августа. Ранее советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар говорил, что Россию в него не включат как минимум до конца лета.

Границы ЕС для туристов были закрыты с 16 марта. Евросоюз начал открывать внешние границы с 1 июля для путешественников из некоторых стран. Список пересматривают каждые две недели. В первую и вторую версию списка Россия не вошла.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснял, что список стран формируется с учетом мнения Еврокомиссии, которая ориентируется в своих советах на ряд критериев, пишет polit.ru. В их числе — эпидемиологическая ситуация в стране и принятые правительством страны антикоронавирусные меры.

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