Евросоюз включил Путина, Лаврова и Медведева в черный список

ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и главы МВД Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине.

Как пишет ТАСС, всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также командиров пограничных базами и различных частей в Белоруссии.

Затем и США внесли в список санкций Путина, Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, добавляет РБК.

О санкциях против Владимира Путина также объявили Канада и Великобритания.

Санкции касаются заморозки активов.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — написала в Telegram официальный представитель МИДа Мария Захарова.