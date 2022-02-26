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Политика

Евросоюз включил Путина, Лаврова и Медведева в черный список

ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и главы МВД Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

Как пишет ТАСС, всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также командиров пограничных базами и различных частей в Белоруссии.

Затем и США внесли в список санкций Путина, Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, добавляет РБК.

О санкциях против Владимира Путина также объявили Канада и Великобритания.

Санкции касаются заморозки активов.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — написала в Telegram официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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