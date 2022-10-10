10 октября
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Политика

Евросоюз ввел санкции за помощь России

Евросоюз введет санкции в отношении третьих стран за помощь России, пишет РБК.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Соответствующие ограничения войдут в новый пакет санкций ЕС.

Под санкции могут попасть граждане и компании из любых стран.

В санкционный список их могут внести за экспорт оборудования в Россию, а также участие в переводе активов на неевропейскую структуру — в частности, если они заморожены в Евросоюзе.

Кроме того, теперь китайский или турецкий продукт стали не может попасть в ЕС, если изготовлен из отечественного сырья.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — прокомментировал управляющий партнера брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

Ранее Великобритания ввела санкции против Эльвиры Набиуллиной.

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