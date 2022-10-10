Евросоюз ввел санкции за помощь России

Соответствующие ограничения войдут в новый пакет санкций ЕС.
Под санкции могут попасть граждане и компании из любых стран.
В санкционный список их могут внести за экспорт оборудования в Россию, а также участие в переводе активов на неевропейскую структуру — в частности, если они заморожены в Евросоюзе.
Кроме того, теперь китайский или турецкий продукт стали не может попасть в ЕС, если изготовлен из отечественного сырья.
«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — прокомментировал управляющий партнера брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.
Ранее Великобритания ввела санкции против Эльвиры Набиуллиной.