Федеральная пятерка единороссов еще не определилась, идти ли в Госдуму

Федеральная пятерка кандидатов партии на парламентских выборах пока не приняла решение, как распорядиться своими мандатами, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это только их решение. Мы будем с ними общаться, в понедельник я буду встречаться с Анной Кузнецовой», — сказал Турчак.

Так он ответил на вопрос, принято ли решение о том, кто из пятерых членов федерального списка партии пойдет в Думу, сообщает «Интерфакс».

Подобные встречи планируются также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, однако основным вопросом на них будут детали финансирования программы партии в преддверии внесения бюджета в Госдуму.

Как ожидается, кандидаты могут озвучить свое решение о переходе в Думу на этой неделе, в том числе поднять эту тему на встречах.

В федеральный список «Единой России» на парламентских выборах, помимо Кузнецовой, Шмелевой и Проценко, входят также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.