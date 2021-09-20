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Политика

Федеральная пятерка единороссов еще не определилась, идти ли в Госдуму

Федеральная пятерка кандидатов партии на парламентских выборах пока не приняла решение, как распорядиться своими мандатами, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

«Это только их решение. Мы будем с ними общаться, в понедельник я буду встречаться с Анной Кузнецовой», — сказал Турчак.

Так он ответил на вопрос, принято ли решение о том, кто из пятерых членов федерального списка партии пойдет в Думу, сообщает «Интерфакс».

Подобные встречи планируются также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, однако основным вопросом на них будут детали финансирования программы партии в преддверии внесения бюджета в Госдуму.

Как ожидается, кандидаты могут озвучить свое решение о переходе в Думу на этой неделе, в том числе поднять эту тему на встречах.

В федеральный список «Единой России» на парламентских выборах, помимо Кузнецовой, Шмелевой и Проценко, входят также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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