12 августа 23°C
﻿
Политика
45

Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу

В штаб ЕР вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах.

Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу.
Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Они представляют более 30 некоммерческих организаций, в том числе — ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтёры-медики», всероссийское общество «Знание», благотворительный фонд «Память поколений», общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти» и многие другие. Возглавил федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» герой РФ, сенатор Александр Карелин.

«Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», — отметил Александр Карелин на открытии штаба.

Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми.

«За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в неё, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», — добавила Елена Шмелева.

В Алтайском крае региональный штаб общественной поддержки партии начал работу 4 августа. По словам руководителя Регионального исполкома партии Дениса Голобородько, штаб общественной поддержки «Единой России» в Алтайском крае сформирован таким образом, чтобы людям было куда обратиться.

«У нас есть пул общественников, это те общественные организации, которые прилагают большие усилия в развитие нашего региона. Это Общероссийский народный фронт, „Волонтёры-медики“ и „Волонтёры Победы“, Алтайское краевое отделение общественной организации „Союз женщин России“ и другие. Мы приглашаем все общественные организации, настроенные на развитие Алтайского края, принять участие в работе нашего штаба», — обратился Денис Голобородько.

Он также представил участникам штаба его руководителя, им стала Надежда Ремнева, почетный гражданин Алтайского края, председатель краевого Совета женщин, краевого отделения Союза женщин России.

В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки «Единой России» получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актёр и режиссёр Владимир Машков и другие.

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране — их возглавили лидеры общественного мнения в регионах. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках штабов в регионах уже прошло много мероприятий — круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приёмов граждан, в ходе которых в том числе идёт сбор предложений в народную программу партии.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость