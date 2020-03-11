Фестиваль «Крымская весна» в Барнауле решили не проводить из-за ОРВИ и коронавируса

Фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти в Барнауле 15 марта, рекомендовано не проводить. Ранее стало известно, что аналогичные меры приняли власти Москвы.

Митинг в день присоединения Крыма к России.

Как стало известно altapress.ru, воздержаться от массового мероприятия власти решили из-за высокой заболеваемости ОРВИ и возможных угроз распространения коронавируса.

В этой связи большой праздник на площади Свободы в Барнауле рекомендовано не проводить.

Фестиваль должен был состояться 15 марта. Предполагалась развлекательная и познавательная программа, продовольственная ярмарка с крымскими продуктами и бесплатная полевая кухня.

Между тем, другие менее массовые мероприятия, посвященные вхождению полуострова в состав Россию, остаются в силе. Они будут проходить в вузах и на предприятиях Алтайского края. С 14 по 22 марта в них, по официальным оценкам, примут участие порядка 100 тыс. человек.

Митинг в день присоединения Крыма к России. Олег Богданов

Что происходит в Москве

11 марта РБК со ссылкой на свои источники в правительстве Москвы сообщило, что столичные власти решили отменить основную программу фестиваля «Крымская весна» на Тверской улице из-за угрозы распространения коронавируса.

Предполагалось, что в центре Москвы в ходе фестиваля развернут три исторические площадки — «На пешеходной Тверской развернутся три исторические площадки: «Казачья станица», «Альминское сражение 1854 года» и «Оборона Севастополя 1941−1942 годов».

В них должны были принять участие 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.