Фетисов признался губернатору Томенко, что пьет алтайскую воду

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым пришли на гастрофестиваль «Алтайские бренды» в парк «Изумрудный». Фетисов восхитился алтайскими продуктами, а также отметил, как преобразился Алтайский край за последние годы.

Приветствуя участников фестиваля, глава региона отметил, что пищевая промышленность составляет треть от общего объема промышленности. В отрасли трудится около 30 тыс. человек. Осматривая стенды, где выставлены продукты, губернатор напомнил, что Алтайский край - лидер по производству муки, по производству круп, 60% российской гречки произведено в Алтайском крае. Также край занимает второе место по производству сливочного масла и сыра.

«О нас знает вся страна именно по нашей продукции. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продукции, что добрых три четверти того, что мы производим мы продаем за пределы Алтайского края. Мы кормим и Сибирь, и всю страну. Немало продукции уходит и на экспорт», - сказал Томенко.

Губернатор вместе с Фетисовым прошлись по выставке, где попробовали алтайские продукты. Производители, рассказали, что всегда указывают на упаковке, что продукты сделаны на Алтае – это пользуется популярностью у покупателей.

«Фантастические продукты питания, очень вкусные. Здоровье человека зависит от трех вещей: качество воды, качество воздуха, продуктов питания. Все это в наличии здесь – самого высокого уровня», - сказал Фетисов.

Депутат Госдумы отметил, что многое в Алтайском крае изменилось к лучшему. Фетисов назвал «деревней будущего» село Бочкари, а также подчеркнул, что новый импульс к развитию получил Бийск. Он выразил слова благодарности губернатору Виктору Томенко, которого назвал своим другом.