Фейк или реальность: депутат Госдумы опроверг вхождение "вагнеровцев" в подразделение Росгвардии. Особое мнение

ЧВК "Вагнер" официально возобновляет набор новых бойцов. Судя по объявлению, массово принимать в свои ряды ЧВК начнет 3 ноября.

Также указано, что на данный момент обустраивается лагерь на базе 136 бригады Росгвардии. И как раз после завершения всех работ по обустройству хлынут желающие вступить в ряды ЧВК. Таким образом, "Вагнер" официально станет подразделением Росгвардии.

Мнение депутата

Однако депутат Госдумы и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что это «невозможно», пишет РБК. А распространяемая в соцсетях и СМИ информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии — фейк.

"Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению", — написал в соцсети парламентарий.

База группы

Между тем в сообщениях "вагнеровцев" и говорилось, что "сем сотрудникам предложено заключить индивидуальный контракт". И вся структура "группы Вагнер", порядок работы, командиры, остаются прежними. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых.

База строится с нуля в зоне СВО.

Контракт заключается со всеми категориями — проект-К, Амбрелла, иностранцы, возраст от 20 до 55.

Бригада и спецназ

136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада была сформирована в начале 90-х в Буйнакске (Дагестан), говорится в открытых источниках. В октябре 2022 года отправилась в зону СВО.

Между тем бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Сам спецназ «Ахмат» - подразделение интернациональное. В его составе представители различных народов и конфессий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" возглавил Павел Пригожин, сын погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина.

Смена руководства ЧВК

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.На месте авиакатастрофы Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили 10 тел погибших и бортовые самописцы самолета. Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.