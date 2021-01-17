Фейковые заявления и банальная ложь. Журналисты CNN составили рейтинг самого постыдного вранья Трампа

Портал Life опубликовал рейтинг ложных высказываний пока еще действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях от CNN. В общей сложности журналисты припомнили политику 15 наиболее шедевральных случаев вранья.

В частности, во время речи президента Америки на его инаугурации в 2017 году, шел дождь. Однако, он не смог с этим смириться и заявил, что непогода дождалась окончания спича.

Трамп не удержался от ложного заявления по поводу погодных явлений и в 2019 году. Тогда он рассказал о большой опасности для штата Алабама от урагана «Дориан». Несмотря на то, что метеослужба США опровергла информацию, политик продолжал публиковать подправленную карту ураганов, чтобы доказать свою правоту. В итоге пришлось вмешаться советнику президента по нацбезопасности и сделать заявление в его поддержку.

Флаг США. Echaik , CC BY-ND 2.0 , part from original.

Еще одно вранье касалось «Человека года» в штате Мичиган. Это было задолго до президентства Трампа. О том, что ему было присвоено звание до сих пор не нашлось ни одного подтверждения.

Самым же нелепым враньем считается заявление о звонке от главы Национального движения скаутов, который назвал обращение президента к бойскаутам «величайшей речью». CNN утверждает, что такого не было и в помине.

Лимузин Трампа. wikipedia.org

Кроме того, Трампу припомнили заявление о том, что он не был в курсе выплаты компенсации порноактрисе за молчание о связи с ним.

В списке есть и выдуманные эксцентричным политиком обвинения в адрес оппонентов, в том числе и Джо Байдена. Не простили ему и выдуманной победы на выборах, а также ложной информации о ситуации с коронавирусом.