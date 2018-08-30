Forbes вперые составил список влиятельных россиян

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян, чья деятельность и решения имеют огромное значение для жизней миллионов наших сограждан.

Список объединяет топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей министерств, ведомств, силовых структур, губернаторов, депутатов и сенаторов.

Первую строчку в рейтинге занимает президент России Владимир Путин — самый влиятельный россиянин и один из самых обсуждаемых на Западе политиков. Президент РФ автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

На второй позиции — председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на третьей — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Четвертую строку рейтинга занимает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Председатель правительства Дмитрий Медведев оказался на пятом месте.

ТОП-100 замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.