Фотошопные войска: министр обороны Украины опубликовал фото взорванного Кремля

После объявления об отставке украинский министр обороны Степан Полторак опубликовал в Facebook коллаж с разрушенными Кремлем, пишет lenta.ru. А спустя час удалил эту фотографию.

На фото был изображен сам Полторак на фоне взрывающейся Спасской башни. После удаления коллажа в публикации остался только текст:

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Степан Полторак.

Министр написал, что созданная на Украине мощная армия патриотов способна дать отпор сильному агрессору.

«Мы идем вперед! Победа за нами!» — заявил министр.

Ранее Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске Верховной рады. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов.

21 апреля Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73% голосов.