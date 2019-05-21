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Политика

Фотошопные войска: министр обороны Украины опубликовал фото взорванного Кремля

После объявления об отставке украинский министр обороны Степан Полторак опубликовал в Facebook коллаж с разрушенными Кремлем, пишет lenta.ru. А спустя час удалил эту фотографию.

Социальные сети. Фейсбук.
Социальные сети. Фейсбук.
СС0

На фото был изображен сам Полторак на фоне взрывающейся Спасской башни. После удаления коллажа в публикации остался только текст:

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Степан Полторак.

Министр написал, что созданная на Украине мощная армия патриотов способна дать отпор сильному агрессору.

«Мы идем вперед! Победа за нами!» — заявил министр.

Ранее Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске Верховной рады. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов.

21 апреля Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73% голосов.

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