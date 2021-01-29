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Политика

Мэр Барнаула Франк набрал 40 советников

Глава Барнаула Вячеслав Франк утвердил состав коллегии администрации, которая займется решением наиболее важных вопросов, сообщили в пресс-центре мэрии. Сам мэр возглавит совещательный орган.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

В состав коллегии вошли заместители главы администрации, депутаты разных уровней, руководители крупных предприятий, медицинских организаций, строительных компаний, представители полиции, СМИ и многие другие.

В составе группы советников 42 человека, отметил «Политсибру».

«Считаю, что такой инструмент нужен, в том числе и для принятия важных решений, касающихся развития города. Он позволит сделать органы муниципальной власти более открытыми, получать информацию о нуждах населения, а также транслировать жителям Барнаула важные решения, принятые администрацией города», — заявил Вячеслав Франк.

Заседания коллеги будут проводиться не реже одного раза в квартал и всем необходимо присутствовать на них лично.

При предыдущем мэре Сергее Дугине в 2018 году коллегия перестала работать, возобновить ее деятельность решили только в конце 2020 года.

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