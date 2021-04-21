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Политика

Франк назвал главные принципы местного самоуправления в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк 21 апреля поздравил горожан с Днем местного самоуправления и сделал акцент на том, как в краевой столице взаимодействуют власть и общество.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

«Этот праздник объединяет всех, кому не безразлична судьба малой родины, кто готов тратить свое время и силы для того, чтобы Барнаул становился еще комфортнее и красивее. Ключевые вопросы повседневной жизни всегда в центре внимания муниципалитета. Благоустройство территории, развитие дорожно-транспортной сети, коммунальной инфраструктуры, реализация национальных проектов и муниципальных программ — приоритеты работы городских властей», — подчеркнул градоначальник.

Говоря об основных принципах местного самоуправления в Барнауле, Франк назвал среди них открытый диалог, наличие обратной связи и участие жителей в реализации наиболее значимых проектов и программ.

«Все важные решения принимаются с учетом мнения барнаульцев», — подчеркнул городской голова.

Резюмируя, Вячеслав Франк добавил: «Спасибо вам, дорогие земляки, за неравнодушие, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и уюта, новых достижений на благо родного города. Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья и единомышленники».

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