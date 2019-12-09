Франк vs Химочка: почему оба чиновника могут претендовать на кресло главы Барнаула

Редакция altapress.ru решила подробнее рассмотреть персоналии этих двух чиновников и выделить те стороны их биографии и карьерного пути, которые потенциально способны сыграть им в плюс при решении вопроса о том, кому же руководить краевой столицей в ближайшие годы.
Вячеслав Франк
Опытный аппаратчик
Вячеслава Генриховича без сомнений можно назвать очень опытным чиновником и аппаратным игроком. В коридорах муниципальной власти он находится с 2007 года. При этом в мэрии он занимал посты, которые с уверенностью можно назвать ключевыми.
Возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, был замом главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, заместителем руководителя администрации по муниципальному имуществу и заказу и в итоге дорос до первого зама, руководителя аппарата.
Истоки из бизнеса
Немаловажно, что Вячеслав Франк знает, что такое бизнес. И в этой среде у него, безусловно, имеются крупные знакомства и связи. Вытекает это не только из «строительного» профиля его чиновничьей карьеры, но и их того, что порядка полутора десятилетий до прихода в администрацию города он занимал руководящие должности в строительных организациях.
При этом Вячеслав Генрихович и не скрывает своего пиетета к сообществу застройщиков. Ранее, говоря об успехах в сфере ввода нового жилья в городе, он подчеркивал, что высокие показатели в этой сфере подтверждают «единство и монолитность многочисленных организаций, входящих в строительный комплекс города».
Высокая стартовая позиция
Немаловажно, что сегодня Вячеслав Франк даже по формальному признаку имеет отличную стартовую позицию, чтобы оказаться в кресле градоначальника. Он — исполняющий обязанности главы Барнаула, первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата. В иерархии городских чиновников он уже на самом верху.
И, по всей видимости, эта позиция ему импонирует. Во всяком случае перед назначением и.о. главы города в беседе с губернатором Виктором Томенко Вячеслав Франк заявлял: «Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю ту ответственность, которую вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное, для того чтобы не подвести вас и жителей города Барнаула».
Свой среди своих
Кроме всего прочего, совершенно очевидно, что Вячеслав Франк обладает такими полезными для городского чиновника качествами, как системность и лояльность. Он давно в коридорах мэрии, его знают все, он может сказать необходимые для того или иного случая слова.
Вот он на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» отмечает: «Нужно исполнить данные избирателям обещания, при этом учитывая текущие обращения граждан».
Вот он говорит об открытии обновленной городской Доски Почета: «Сегодня здесь появятся новые лица и имена. Люди, чья работа способствует развитию и процветанию малой родины, кто хранит и приумножает славные трудовые и духовные традиции Барнаула. Всех вас объединяет любовь к родному городу, высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование».
Вот он говорит на Дне войск национальной гвардии Российской Федерации: «В Росгвардии служат настоящие профессионалы, от которых зависят мир и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Барнаульцы искренне благодарны за безупречную службу и верность присяге находящимся в зале, и тем, кто в праздничный день остаётся на боевом посту».
Вот Вячеслав Генрихович выступает на заседании совета женщин: Сегодня, как никогда, нужна активная жизненная позиция всех вас. Наше общество нуждается в доброте, гуманности и гражданской ответственности, которые являются той реальной силой в решении любых вопросов.
Теневой исполнитель
При этом, едва ли можно назвать Вячеслава Франка политиком в полном смысле этого слова. Его стиль управления скрыт от посторонних глаз, его имени не знает большинство горожан. Но, вполне вероятно, именно такой руководитель и может в большей степени рассчитывать на поддержку из «голубого дома». Ведь сама должность градоначальника в Барнауле все больше сводится к образу главного завхоза.
Вячеслав Химочка
Карьера чиновника
По сути, весь профессиональный путь Вячеслава Сергеевича Химочки, связан с работой в органах власти. В 2002 году он кончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем — главы Центральной сельской администрации Центрального района Барнаула.
7 февраля 2011 года Химочка был назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. Этот пост он занимает и по сей день. А в контексте того, что вся карьера Вячеслава Сергеевича связана именно с чиновничьей судьбой, можно предполагать, что дальнейший рост у него будет строиться по этой линии.
Молодость
Возраст Вячеслава Химочки тоже можно считать его преимуществом. Ему 39 лет. Он целиком и полностью вписывается в генерацию управленцев, на которых в сегодняшней России делается ставка.
Омоложение сегодня предпринимается на всех уровнях власти. Все мы видим, как сильно обновился губернаторский корпус. То же в широком смысле происходит и на уровне муниципальной власти. Кроме того, очень важно, что в поколенческом смысле Химочка в принципе может быть близок нынешнему губернатору Виктору Томенко. Ведь возраст — это не только количество лет, это вопрос ценностей, установок, взглядов на мир.
Династия
Несомненным плюсом, который есть у Вячеслава Химочки, можно назвать тот факт, что его отец — Сергей Химочка — в прошлом очень известный чиновник.
Сергей Анатольевич, напомним, прошел путь от учителя средней школы в Ключевском районе до главы этого муниципального образования, а затем и вовсе вышел на региональный уровень. Он был и председателем комитета по образованию в краевой администрации, и исполнял обязанности вице-губернатора, и руководил управлением администрации края по взаимодействию с органами местного самоуправления, где досконально изучил вопрос построения власти на местном уровне.
Иметь такого советника и старожила во власти — большое достояние.
Системность
Как и Вячеслав Франк, Вячеслав Химочка — человек системы. Для городских и краевых чиновников — он свой, проверенный кадр. Он предсказуем, за его спиной годы успешной работы с коллегами по цеху, а это — очень дорогостоящая характеристика и залог для карьерного роста в этой среде.
Умение говорить о проблемных вопросах
Кроме всего прочего Вячеслав Химочка уже не раз показывал себя, как человек, способный выступать спикером по проблемным вопросам.
Например, когда у широкой общественности Барнаула были вопросы относительно сноса старой лестницы в Нагорном парке, именно Химочка заявлял: «Без этого невозможно сделать работы по террасированию. Старая лестница абсолютно не соответствует новому рельефу склона. Поэтому проектировщики нашли единственно верное решение».
Он же высказывался о проблеме реконструкции сереброплавильного завода, указывая: «Это самое больное место, если говорить о туризме. Но все равно этот вопрос решим. Сложности возникают из-за того, что завод находится в частных руках. Как вариант — найти инвестора, который выкупит эту территорию и будет развивать ее так, как нам это необходимо».
Более того, Химочка прямо признавал, что Барнаул испытывает проблемы из-за недостатка бюджета. «Как человек, который курирует финансовую деятельность, я бы сказал, что городу не хватает одного — хорошего бюджета. Если бы средств было не 8 млрд рублей, а хотя бы 25 млрд, как у Красноярска и Новосибирска, то мы бы могли многое сделать», — отмечал он в одном из своих интервью.
Ждать недолго
Говоря об упомянутых персонах, можно быть уверенными — город точно определится с новым руководителем. Кадры в самой администрации краевой столицы для этого есть.
В настоящее время уже ведется прием документов от претендентов на то, чтобы занять кресло градоначальника. Будут ли в списке персон Вячеслав Франк и Вячеслав Химочка — станет ясно в самое ближайшее время.
Напомним, что итоги конкурса по определению нового главы Барнаула будут подведены в феврале 2020 года.