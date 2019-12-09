Франк vs Химочка: почему оба чиновника могут претендовать на кресло главы Барнаула

Барнаул вот уже почти четыре месяца живет без главы города. Одним из главных претендентов на то, чтобы занять вакантное место градоначальника по понятным причинам является исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк. В то же время источники все более активно говорят о том, что на уровне краевых властей рассматриваются и альтернативные варианты. Одной из персон, на которую могут сделать ставку, называется заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Редакция altapress.ru решила подробнее рассмотреть персоналии этих двух чиновников и выделить те стороны их биографии и карьерного пути, которые потенциально способны сыграть им в плюс при решении вопроса о том, кому же руководить краевой столицей в ближайшие годы.

Вячеслав Франк

Опытный аппаратчик

Вячеслава Генриховича без сомнений можно назвать очень опытным чиновником и аппаратным игроком. В коридорах муниципальной власти он находится с 2007 года. При этом в мэрии он занимал посты, которые с уверенностью можно назвать ключевыми.

Возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, был замом главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, заместителем руководителя администрации по муниципальному имуществу и заказу и в итоге дорос до первого зама, руководителя аппарата.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а. barnaul.org

Истоки из бизнеса

Немаловажно, что Вячеслав Франк знает, что такое бизнес. И в этой среде у него, безусловно, имеются крупные знакомства и связи. Вытекает это не только из «строительного» профиля его чиновничьей карьеры, но и их того, что порядка полутора десятилетий до прихода в администрацию города он занимал руководящие должности в строительных организациях.

При этом Вячеслав Генрихович и не скрывает своего пиетета к сообществу застройщиков. Ранее, говоря об успехах в сфере ввода нового жилья в городе, он подчеркивал, что высокие показатели в этой сфере подтверждают «единство и монолитность многочисленных организаций, входящих в строительный комплекс города».

Высокая стартовая позиция

Немаловажно, что сегодня Вячеслав Франк даже по формальному признаку имеет отличную стартовую позицию, чтобы оказаться в кресле градоначальника. Он — исполняющий обязанности главы Барнаула, первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата. В иерархии городских чиновников он уже на самом верху.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова

И, по всей видимости, эта позиция ему импонирует. Во всяком случае перед назначением и.о. главы города в беседе с губернатором Виктором Томенко Вячеслав Франк заявлял: «Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю ту ответственность, которую вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное, для того чтобы не подвести вас и жителей города Барнаула».

Свой среди своих

Кроме всего прочего, совершенно очевидно, что Вячеслав Франк обладает такими полезными для городского чиновника качествами, как системность и лояльность. Он давно в коридорах мэрии, его знают все, он может сказать необходимые для того или иного случая слова.

Вот он на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» отмечает: «Нужно исполнить данные избирателям обещания, при этом учитывая текущие обращения граждан».

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. altairegion22.ru

Вот он говорит об открытии обновленной городской Доски Почета: «Сегодня здесь появятся новые лица и имена. Люди, чья работа способствует развитию и процветанию малой родины, кто хранит и приумножает славные трудовые и духовные традиции Барнаула. Всех вас объединяет любовь к родному городу, высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование».

Вот он говорит на Дне войск национальной гвардии Российской Федерации: «В Росгвардии служат настоящие профессионалы, от которых зависят мир и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Барнаульцы искренне благодарны за безупречную службу и верность присяге находящимся в зале, и тем, кто в праздничный день остаётся на боевом посту».

Вот Вячеслав Генрихович выступает на заседании совета женщин: Сегодня, как никогда, нужна активная жизненная позиция всех вас. Наше общество нуждается в доброте, гуманности и гражданской ответственности, которые являются той реальной силой в решении любых вопросов.

Теневой исполнитель

При этом, едва ли можно назвать Вячеслава Франка политиком в полном смысле этого слова. Его стиль управления скрыт от посторонних глаз, его имени не знает большинство горожан. Но, вполне вероятно, именно такой руководитель и может в большей степени рассчитывать на поддержку из «голубого дома». Ведь сама должность градоначальника в Барнауле все больше сводится к образу главного завхоза.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Вячеслав Химочка

Карьера чиновника

По сути, весь профессиональный путь Вячеслава Сергеевича Химочки, связан с работой в органах власти. В 2002 году он кончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем — главы Центральной сельской администрации Центрального района Барнаула.

7 февраля 2011 года Химочка был назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. Этот пост он занимает и по сей день. А в контексте того, что вся карьера Вячеслава Сергеевича связана именно с чиновничьей судьбой, можно предполагать, что дальнейший рост у него будет строиться по этой линии.

Молодость

Возраст Вячеслава Химочки тоже можно считать его преимуществом. Ему 39 лет. Он целиком и полностью вписывается в генерацию управленцев, на которых в сегодняшней России делается ставка.

Вячеслав Химочка на заседании в «Горэлектротрансе». altapress.ru

Омоложение сегодня предпринимается на всех уровнях власти. Все мы видим, как сильно обновился губернаторский корпус. То же в широком смысле происходит и на уровне муниципальной власти. Кроме того, очень важно, что в поколенческом смысле Химочка в принципе может быть близок нынешнему губернатору Виктору Томенко. Ведь возраст — это не только количество лет, это вопрос ценностей, установок, взглядов на мир.

Династия

Несомненным плюсом, который есть у Вячеслава Химочки, можно назвать тот факт, что его отец — Сергей Химочка — в прошлом очень известный чиновник.

Сергей Анатольевич, напомним, прошел путь от учителя средней школы в Ключевском районе до главы этого муниципального образования, а затем и вовсе вышел на региональный уровень. Он был и председателем комитета по образованию в краевой администрации, и исполнял обязанности вице-губернатора, и руководил управлением администрации края по взаимодействию с органами местного самоуправления, где досконально изучил вопрос построения власти на местном уровне.

Вячеслав Химочка. barnaul.org.

Иметь такого советника и старожила во власти — большое достояние.

Системность

Как и Вячеслав Франк, Вячеслав Химочка — человек системы. Для городских и краевых чиновников — он свой, проверенный кадр. Он предсказуем, за его спиной годы успешной работы с коллегами по цеху, а это — очень дорогостоящая характеристика и залог для карьерного роста в этой среде.

Умение говорить о проблемных вопросах

Кроме всего прочего Вячеслав Химочка уже не раз показывал себя, как человек, способный выступать спикером по проблемным вопросам.

Вячеслав Химочка. barnaul.org.

Например, когда у широкой общественности Барнаула были вопросы относительно сноса старой лестницы в Нагорном парке, именно Химочка заявлял: «Без этого невозможно сделать работы по террасированию. Старая лестница абсолютно не соответствует новому рельефу склона. Поэтому проектировщики нашли единственно верное решение».

Он же высказывался о проблеме реконструкции сереброплавильного завода, указывая: «Это самое больное место, если говорить о туризме. Но все равно этот вопрос решим. Сложности возникают из-за того, что завод находится в частных руках. Как вариант — найти инвестора, который выкупит эту территорию и будет развивать ее так, как нам это необходимо».

Более того, Химочка прямо признавал, что Барнаул испытывает проблемы из-за недостатка бюджета. «Как человек, который курирует финансовую деятельность, я бы сказал, что городу не хватает одного — хорошего бюджета. Если бы средств было не 8 млрд рублей, а хотя бы 25 млрд, как у Красноярска и Новосибирска, то мы бы могли многое сделать», — отмечал он в одном из своих интервью.

Мэрия Барнаула. Олег Богданов

Ждать недолго

Говоря об упомянутых персонах, можно быть уверенными — город точно определится с новым руководителем. Кадры в самой администрации краевой столицы для этого есть.

В настоящее время уже ведется прием документов от претендентов на то, чтобы занять кресло градоначальника. Будут ли в списке персон Вячеслав Франк и Вячеслав Химочка — станет ясно в самое ближайшее время.

Напомним, что итоги конкурса по определению нового главы Барнаула будут подведены в феврале 2020 года.