Франция пошла на уступки участникам массовых акций против пенсионной реформы

Французское правительство на фоне массовых акций протестов решило пойти на некоторые уступки по пенсионной реформе, сообщает «Эхо Москвы». Массовые акции во Франции начались в 2019 году после того, как правительств объявило о начале пенсионной реформы.

Уступки пока небольшие.

Из нее исключили повышение с 62 до 64 лет возраста, когда пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на письмо профсоюзам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

Начать повышать этот возраст получения полной пенсии власти намеревались с 2022 года, и делать это постепенно. Только к 2027 году правительство намеревалось увеличить этот возраст до 64 лет.

Французская демократическая конфедерация труда поддержала решение правительства.

Планы властей изменить пенсионное законодательство вызвали во Франции масштабные протесты еще в декабре 2019 года. В начале января они вновь прошли в ряде городов, в том числе, в Париже. Там полиция применила слезоточивый газ.

Как рассказывает Lenta.ru, минимальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года как для мужчин, так и женщин.

Средняя продолжительность жизни французов — 82 года. Благодаря этому они находятся на заслуженном отдыхе дольше, чем жители любой другой страны мира.

Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.