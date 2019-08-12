Французы требуют от России вернуть многомиллионные долги царской эпохи

Во Франции вновь разгорается скандал вокруг истории с многомиллионным долгом России перед французскими держателями облигаций, выпущенных в нашей стране до революции. Иностранные вкладчики по прежнему считаются потерпевшими.

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

По словам Веркамера, спустя сто с лишним лет «внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег». Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство России согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими, отмечает он.

По мнению депутата, выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

Какова позиция властей Франции?

Министерство экономики Франции прокомментировало по просьбе РИА Новости требование наследников.

Евро. СС0

Как напомнили в ведомстве, два государства разрешили вопрос «русских займов» 27 мая 1997 года, когда было подписано двустороннее соглашение.

В документе говорится, что Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, возникших между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами.

При этом отмечается, что соглашение заключенное в 1997 году, не может лишить частных лиц «права отстаивать свои долговые требования».