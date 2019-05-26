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Политика

Французский депутат призвал положить конец антироссийской истерии

Французский депутат Жозе Эврар обратился к министру иностранных дел страны Жан-Иву Ле Дриану с письмом, в котором призвал наладить отношения с Москвой. Политик считает, что до сих пор нет никаких доказательств российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, сообщает RT на русском.

Флаг Франции.
Флаг Франции.
Richard Akerman, CC BY 2.0, part from original.

Парламентарий считает, что хоть это расследование и не было основной причиной введения санкций против России, оно повлияло на их продление. Он призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? <…> Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией?» — говорит в своем письме Жозе Эврар.

Запад ввел санкции против России в 2014 году после объявления итогов референдума в Крыму и начала конфликта на юго-востоке Украины. Москва ввела контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон неоднократно продлевали и расширяли.

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