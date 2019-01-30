ФСБ и МВД прокомментировали введение в УК РФ статьи за пытки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировали введение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей ответственность за пытки.

Ответы ведомств на предложение Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ о внесении изменений в уголовное законодательство опубликованы на сайте СПЧ.

По мнению ФСБ, за пытки может быть назначено наказание по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК за истязание с применением пытки или по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК за превышение должностных полномочий с применением насилия.

В МВД добавили, что действия, которые подпадают под понятие «пытки» можно квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения), ч. 2 ст. 302 УК (принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий), пишет polit.ru.

Ранее экс-начальник колонии № 7 Сергей Коссиев получил 2,5 года лишения свободы за превышение и злоупотребление полномочиями по делу о пытках. Следствие доказало, что он вымогал у состоятельных заключенных деньги в обмен на прекращение издевательств.

В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге за пытки задержали весь состав уголовного розыска райотдела полиции. Оперативники выпытывали нужные показания — задержанным выбивали зубы, обливали их кипятком и т.д.