ФСБ: летный "Легион" при помощи "грязных бомб" планировал совершить теракты в России. Подробности

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ распространила официальное сообщение о планируемых терактах на территории России.

В сообщении говорится - спецслужбы Украины планировали совершить акты международного терроризма.

Так, российские спецслужбы узнали о подготовке теракта в России с использованием «грязной бомбы».

Для организации диверсий украинские военные создали звенья легкомоторной авиации под кодовым названием "Легион" — для оснащения групп средствами поражения. В том числе, - нанесения бомбовых ударов на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Диверсантами разрабатывался план по доставке и закладке т«грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки. Чтобы одномоментно подрывать и приводить в негодность места для проживания людей.

"Легион" сделал пять боевых вылетов в РФ. В ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса (ТЭК) в приграничных с Украиной районах России.

В результате спецоперации задержаны спецслужбами России задержаны два пилота. Они дают признательные показания.

О бомбе

«Грязная бомба» — самодельное взрывное устройство (СВУ), в котором содержится обедненный уран. Компонент получают из отходов ядерного топлива.

Когда происходит подрыв заряда взрывчатого вещества, контейнер с изотопами разрушается. Ударная волна распыляет радиоактивное вещество на большую площадь.