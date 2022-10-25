Разбор. Почему бомбу прозвали «грязной», чем она опасна, и что говорят эксперты

«Грязная бомба» волнует воображение многих. Что известно об этом оружии и чем грозит его воспользование — в нашем разборе.

Что такое «грязная бомба»?

«Грязная бомба» — это радиологическое оружие. Он состоит из контейнера с радиоактивным изотопом, в котором есть заряд взрывчатого вещества.

Когда происходит подрыв заряда взрывчатого вещества, контейнер с изотопами разрушается. Ударная волна распыляет радиоактивное вещество на большую площадь.

А у кого есть это оружие?

По официальной информации, «грязная бомба» не стоит на вооружении у армий в каких-либо странах.

Спичка , огонь. CC0

Последствия от взрыва «грязной бомбы»

Последствия будут зависеть от «начинки» оружия и погодных условий. В любом случае пораженная территория может стать новой Чернобыльской зоной отчуждения.

Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, очагам возникновения лучевой болезни. Очистка территории может занять десятки лет.

Кто-то уже использовал «грязную бомбу»?

В ноябре 1995 году корреспондент НТВ Елена Масюк нашла в Измайловском парке (Москва) контейнер с цезием-137, спрятанный в снегу.

Что эксперты говорят о «грязной бомбе»?

Подрыв «грязной» бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет. Об этом сообщает «Росэнергоатом».