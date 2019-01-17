ФСБ обезвредила секретного агента по прозвищу Рыжий

По информации пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь.

При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Каланчак» (Украина) он был завербован СБУ, агенту был присвоен псевдоним Рыжий.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска „Армянск“ (Россия)», — сообщили в УФСБ, пишет bfm.ru.

Агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось, он был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию на 20 лет.