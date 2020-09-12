ФСБ проверит резонансные высказывания скандального дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм

Заявление на Лебедева подал председател совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов.

Адвокат Агирбова рассказал, что председатель увидел ролик в сети, где знаменитый дизайнер осуждает решение по требованию черкесских властей о сносе памятника и, по его мнению, оскорбляет народ.

Также Агирбова задела характеристика Лебедевым памятника «Родина-мать зовет».

«Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова. И нам эксперты со стажем более 40 лет подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма — ст. 280 УК РФ, так и признаки унижения по национальному признаку — ст. 282 УК РФ — и публичное оскорбление символов воинской славы России — ст. 354.1 УК РФ. Данное заявление о преступлении мы отправили по почте. 5 сентября оно поступило в следственную службу ФСБ России по Москве и Московской области. И в виду того, с того момента проверка начата, у них есть 30 суток», — сказал адвокат заявителя.