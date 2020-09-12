Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

ФСБ проверит резонансные высказывания скандального дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм

ФСБ начала доследственную проверку ролика блогера и дизайнера Артемия Лебедева на YouTube, где он осудил снос памятника русским солдатам в Сочи и жестко высказал свое отношение к черкесам, пишет ТАСС.

Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев.
youtube.com

Заявление на Лебедева подал председател совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов.

Адвокат Агирбова рассказал, что председатель увидел ролик в сети, где знаменитый дизайнер осуждает решение по требованию черкесских властей о сносе памятника и, по его мнению, оскорбляет народ.

Также Агирбова задела характеристика Лебедевым памятника «Родина-мать зовет».

«Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова. И нам эксперты со стажем более 40 лет подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма — ст. 280 УК РФ, так и признаки унижения по национальному признаку — ст. 282 УК РФ — и публичное оскорбление символов воинской славы России — ст. 354.1 УК РФ. Данное заявление о преступлении мы отправили по почте. 5 сентября оно поступило в следственную службу ФСБ России по Москве и Московской области. И в виду того, с того момента проверка начата, у них есть 30 суток», — сказал адвокат заявителя.

Он также пояснил, что после заявления о подобных преступлениях следователи должны начать проводить проверку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость