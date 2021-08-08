ФСБ рассекретила документы о подготовке японцев к войне с СССР

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с Советским Союзом. Подготовка началась в 1938 году.

Среди документов оказался приказ № 70 частям 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, пишет РИА «Новости».

Дата приказа — 9 августа 1938 года, во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Также ведомство рассекретило протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года.

Согласно документу, Ямада признал, что отдал приказы частям 3-й армии «о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную «разведку боем», оценивая состояние советских войск и надежность их обороны.

Также японские милитаристы возлагали большие надежды на бактериологическое оружие — они считали, что оно способно сыграть решающую роль в войне. И это несмотря на то, что подобный вид оружия был отменен в 1928 году Женевским протоколом.

Напомним, что война СССР и Японии шла с 9 августа по 2 сентября 1945 года — это была последняя крупная кампания в период Второй мировой войны.

Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.