ФСБ рассказала, как Япония отправляла пленных советских разведчиков на опыты

Японцы во время Второй мировой войны отправляли советских граждан, попавших в плен, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии.

Отряд славился экспериментами над людьми — в частности, на них испытывалось воздействие бактериологического оружия. Информация об этом содержится в рассекреченных документах ФСБ России.

«В тюрьме 731 отряда содержались заключенные из числа китайцев, русских, корейцев и других, которые использовались для производства опытов. Советские граждане, подозреваемые в антияпонской деятельности, направлялись для уничтожения в 731 отряд», — приводит РИА Новости выдержки из протокола главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.

Жестоким пыткам подвергались советские разведчики. Предназначенных для опытов людей японские военные называли «бревнами».

Всего за время существования отряда из-за его экспериментов погибло около 3 тыс. человек, пишет ura.ru. По другим оценкам, это число в 3 с лишним раза больше — около 10 тысяч.