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Политика

ФСБ задержала помощника полпреда Путина за госизмену

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО). Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Лефортовского суда Москвы

Александр Воробьев.
Александр Воробьев.
uralfo.gov.ru

Полномочным представителем президента в этом округе является Николай Цуканов, назначенный летом 2018 года. Цуканов — действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента. О задержании Александра Воробьева спецслужба сообщила в пятницу. Где и при каких обстоятельствах это произошло, ФСБ не раскрыла.
Суд постановил рассмотреть ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев в суде находится в камуфляжной маске, закрывающей лицо, передает РБК.

Статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Суд также может назначить штраф в размере до 500 тыс. руб.

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