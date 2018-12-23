Генассамблея ООН: Россия нарушает права человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. За документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. Резолюцию выдвинула Украина, пишет « Коммерсант ».

В резолюции сказано, что Россия использует пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова, <…> последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку".

Документ призывает обеспечить права человека и базовые свободы «незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории России политзаключенных».

Представитель России при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что «резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации».

Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, а сейчас в республике живут счастливые люди.

Ранее комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, отказался выделить деньги на реализацию данного решения, что, по сути, делает принятие документа бессмысленным.