Гендиректор «Ашана» ответил на призывы Зеленского покинуть Россию

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские предприятия своим отказом уходить из России спонсируют военную спецоперацию.

Ив Клод отметил, что единственная цель компании — принцип пользы, а слова Зеленского несправедливы.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — подчеркнул бизнесмен.

Он также напомнил об обязательствах работодателя перед сотрудниками компании, указав, что уход с российского рынка «можно вообразить с экономической точки зрения, но не с человеческой».

«В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей. Если „Ашан“ уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек», — рассказал Ив Клод.

Ранее французская группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен», также отказалась покинуть Россию, несмотря на призывы Зеленского.