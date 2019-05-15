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Политика

Гендиректор НИИ космического приборостроения не вернулся из-за границы в Россию

Генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) космического приборостроения (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрий Яскин остался за границей.

Вид на Грецию из космоса.
Вид на Грецию из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

В апреле он уехал в Европу в командировку, после заочно уволился с предприятия. На родину не вернулся, пишет «Коммерсантъ».

Яскина видели в Греции. В компании подтвердили его увольнение.

Отъезд главы НИИ эксперты связывают с аудиторскими проверками на предприятии со стороны «Роскосмоса». На днях коллективу был представлен новый руководитель — выходец из космической отрасли Алексей Шашков.

Что известно о НИИ

НИИ КП считается одним из ведущих предприятий отрасли по своему профилю.

На базе предприятия создавались наземные приборы навигационной аппаратуры, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Ранее Генпрокуратура посчитала, сколько украли в «Ростехе» и «Роскосмосе». На предприятиях этих корпораций похитили более 1,6 млрд рублей — деньги были выделены на разработку вооружения.

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