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Политика

Генерал США выступил за право наносить превентивный ядерный удар

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара. По его словам, это усложняет процесс принятия решений об атаке США для противников страны, пишет РИА Новости.

Бийск после ядерной бомбардировки.
Бийск после ядерной бомбардировки.
проект Станислава Stryker'а и Сергея Зигзагова

В конце января в Конгресс США внесли два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара. Инициаторы-демократы заявили, что нынешняя ядерная стратегия Америки «не просто устарела — она опасна». Подобные законопроекты вносили уже не раз, но успеха они не имели.

Инициатива получила поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Многие демократы заявляли, что ему опасно доверять контроль над ядерным оружием.

Однако на последнем за заседании в Сенате генерал Джозеф Данфорд выступил против каких-либо изменений в данном вопросе. Он выразил уверенность, что существующая политика США в данном направлении является правильной.

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