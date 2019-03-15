Генерал США выступил за право наносить превентивный ядерный удар

В конце января в Конгресс США внесли два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара. Инициаторы-демократы заявили, что нынешняя ядерная стратегия Америки «не просто устарела — она опасна». Подобные законопроекты вносили уже не раз, но успеха они не имели.
Инициатива получила поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Многие демократы заявляли, что ему опасно доверять контроль над ядерным оружием.
Однако на последнем за заседании в Сенате генерал Джозеф Данфорд выступил против каких-либо изменений в данном вопросе. Он выразил уверенность, что существующая политика США в данном направлении является правильной.