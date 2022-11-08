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Политика

«Генералиссимус Суворов»: новый атомный подводный крейсер завершил испытания

Новый атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все испытания в Белом море, сообщает ТАСС.

Подводный крейсер.
Подводный крейсер.
mil.ru

Системы корабля проверили в разных режимах. Атомоход совершил несколько выходов в море.

В начале ноября экипаж подводного крейсера выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» на завершающем этапе государственных испытаний, говорится в сообщении Минобороны.

Ракетную стрельбу выполнили из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

Акустически малозаметный «Генералиссимус Суворов» усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Ранее шпионский буй сбросил самолет-разведчик перед российской атомной подводной лодкой.

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