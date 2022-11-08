«Генералиссимус Суворов»: новый атомный подводный крейсер завершил испытания

Системы корабля проверили в разных режимах. Атомоход совершил несколько выходов в море.
В начале ноября экипаж подводного крейсера выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» на завершающем этапе государственных испытаний, говорится в сообщении Минобороны.
Ракетную стрельбу выполнили из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.
Акустически малозаметный «Генералиссимус Суворов» усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
Ранее шпионский буй сбросил самолет-разведчик перед российской атомной подводной лодкой.