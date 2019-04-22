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22 апреля
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Политика

Генпрокуратура вызвала на допрос соратников Порошенко

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос по делу Курченко замглавы администрации президента Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщает ТАСС.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
vk.com/petroporoshenn

Как сообщает издание, генпрокуратура Украины завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко, которого обвиняют в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича. Обвинение также предъявлено его соучастникам, которые входят в близкое окружение нынешнего президента Петра Порошенко, — экс-главе администрации президента Борису Ложкину и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, замглавы администрации президента Алексею Филатову и другим.

Все они должны явиться в прокуратуру 23 и 25 апреля.

Генпрокуратура инкриминирует Курченко миллиардные хищения. В частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций в «Нафтогазе Украины», «Укрнафте» и «Укргаздобыче» он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 млрд гривен, также у самого «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко похитил 5 млрд гривен.

Всего объявлено подозрение 98 лицам из окружения Виктора Януковича, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

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