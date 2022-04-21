Генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве

В своих обращениях генсек ООН попросил президентов принять его в Москве и в Киеве.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сообщил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Представитель генсека пояснил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права.
По его словам, «Украина и Россия являются странами-основателями Объединенных Наций и всегда поддерживали ООН».
Пока ответов на письма не последовало. Письма передали постоянным представителям двух стран 20 апреля, пишет «Коммерсант».