21 апреля
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Политика

Генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве

Офис генсека ООН Антониу Гутерриша направил постоянным представительствам России и Украины письма для президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

В своих обращениях генсек ООН попросил президентов принять его в Москве и в Киеве.

«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сообщил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека пояснил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права.

По его словам, «Украина и Россия являются странами-основателями Объединенных Наций и всегда поддерживали ООН».

Пока ответов на письма не последовало. Письма передали постоянным представителям двух стран 20 апреля, пишет «Коммерсант».

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