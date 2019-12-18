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Политика

Генштаб России объявил о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Военные учения НАТО указывают на подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

В документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено, что оперативность переброски сил усиления на «восточный фланг» альянса существенно выросла, заявил Герасимов.

По словам главы Генштаба, продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", — добавил Герасимов.

В то же время глава Генштаба выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов.

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