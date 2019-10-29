Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Георейтинг: россияне изменили отношение к Путину

В России выросло количество людей, положительно оценивающих работу президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

С марта рейтинг одобрения Путина немного подрос.

«Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране», — сообщает «Коммерсант».

Так, социальную политику президента сейчас одобряют 45,8% опрошенных, а не одобряют — 45%. В начале года позитивно настроенных россиян было 43,2%, а негативно — 47,7%.

Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%. Количество негативных настроенных респондентов по этому показателю упало с 48% до 45,2%.

В свою очередь изменилась ситуация и в сфере обеспечения порядка и стабильности в стране. Так, в октябре 57,7% опрошенных одобряют действия президента в этой сфере. В марте этот показатель составлял 56%.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По мнению авторов рейтинга, изменения связаны с параметром социального самочувствия россиян, который также присутствовал в опросе.

С марта по октябрь удовлетворенность респондентов ситуацией в регионе увеличилась с 42,2% до 46%. За этот же период количество недовольных людей снизилось с 52,2% до 47,7%.

Такие результаты показало исследование «Георейтинг», которое по заказу администрации президента проводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ), пишет ura.ru.

«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Его результаты открыто не публикуются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость