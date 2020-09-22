Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Германия не может провести уголовное расследование по делу об отравлении Навального

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным. Дело в том, чтоинцидент произошел на территории другой страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Как сообщает издание, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о результатах исследования проб.

Юристов попросили ответить на вопрос о том, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, однако те в ответ «покачали головой».

Отмечается, что юстиция ФРГ могла бы подключиться к расследованию, если бы состояние Навального резко ухудшилось. В таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина.

Что произошло

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы.

После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).

10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость