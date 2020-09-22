Германия не может провести уголовное расследование по делу об отравлении Навального

Как сообщает издание, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о результатах исследования проб.
Юристов попросили ответить на вопрос о том, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, однако те в ответ «покачали головой».
Отмечается, что юстиция ФРГ могла бы подключиться к расследованию, если бы состояние Навального резко ухудшилось. В таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина.
Что произошло
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы.
После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).
10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.
Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.