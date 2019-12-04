Германия вышлет российских дипломатов из-за подозрений России в причастности к убийству

Немецкие власти подозревают российское государство в причастности к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает DW со ссылкой на Министерство иностранных дел ФРГ. В связи с этим два сотрудника посольства России в Германии были объявлены персонами нон грата.

Убийство произошло еще 23 августа в берлинском парке. Теперь власти Германии утверждают, что российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в его расследовании.

В последний раз представитель МИД ФРГ обратился к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой. «Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления», утверждает МИД.

В сообщении МИД говорится, что федеральная прокуратура Германии с 4 декабря взяла на себя расследование преступления, и многие факты говорят о том, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. Учитывая все это, правительство Германии продолжает со всей серьезностью настаивать на том, чтобы Россия начала содействовать в расследовании этого преступления.

Парижская площадь ( Берлин). CC0

Журнал Der Spiegel написал, что имеет сведения, будто бы оба дипломата, работавшие в российском посольстве в Берлине и объявленные персонами нон грата, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб. Германию они обязаны покинуть в течение семи дней.

На заявление МИДа ФРГ уже отреагировал МИД России, заявивший, что ответит на высылку российских дипломатов. Решение Германии о высылке в МИДе России охарактеризовали как «безосновательное и недружественное». «Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», «мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — отметили в ведомстве, информирует Lenta.ru.