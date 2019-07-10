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Политика

Директор скандального «Рустави 2» пообещал «мочиться» в экспортируемое в Россию вино

Гендиректор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

Вино. Алкоголь и романтика.
Вино. Алкоголь и романтика.
СС0

«Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно. Мы страна или торговый объект?», — кричал он в студии своего телеканала, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

Гварамия обратился к производителям с призывом «продавать на Украину».

В Сети высказывания руководителя телеканала встретили неоднозначно. Комментаторы в основном отмечают, что Гварамия получает огромную зарплату, а сотни людей, занятые в производстве вина и минеральных вод имеют в 20 раз меньше, чем он.

Почему произошел конфликт?

7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Днем позже вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

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