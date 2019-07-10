Директор скандального «Рустави 2» пообещал «мочиться» в экспортируемое в Россию вино

«Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно. Мы страна или торговый объект?», — кричал он в студии своего телеканала, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.
Гварамия обратился к производителям с призывом «продавать на Украину».
В Сети высказывания руководителя телеканала встретили неоднозначно. Комментаторы в основном отмечают, что Гварамия получает огромную зарплату, а сотни людей, занятые в производстве вина и минеральных вод имеют в 20 раз меньше, чем он.
Почему произошел конфликт?
7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Днем позже вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.
Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.