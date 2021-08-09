9 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Глава Алтая обещает не допустить стройку железной дороги в Китай через сакральные места

РЖД наметила три варианта строительства железной дороги через Алтай. Глава республики Олег Хорохордин уже заявил, что не допустит разрушения сакральных для местных жителей мест и природных заповедников, пишут «Новости Горного Алтая».

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Дорога может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что предполагается прокладка более 1 тыс. км путей по сложному горному ландшафту, сообщил «Коммерсант».

Хорохордин напомнил, что реализация подобных проектов может затронуть сакральные для населения Республики Алтай места и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.

«Этого мы допустить не можем. Республика Алтай — экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. <…> Вряд ли наши жители будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что правительство региона не планирует строительство железной дороги в Китай и считает, что мнение жителей должно стать предопределяющим.

При этом, по мнению Хорохордина, у РЖД есть «более близкие к реализации проекты», а планы по строительству дороги в Китай обсуждаются не первый раз и лишь на уровне далеких перспектив.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость