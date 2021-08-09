Глава Алтая обещает не допустить стройку железной дороги в Китай через сакральные места

РЖД наметила три варианта строительства железной дороги через Алтай. Глава республики Олег Хорохордин уже заявил, что не допустит разрушения сакральных для местных жителей мест и природных заповедников, пишут «Новости Горного Алтая».

Дорога может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что предполагается прокладка более 1 тыс. км путей по сложному горному ландшафту, сообщил «Коммерсант».

Хорохордин напомнил, что реализация подобных проектов может затронуть сакральные для населения Республики Алтай места и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.

«Этого мы допустить не можем. Республика Алтай — экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. <…> Вряд ли наши жители будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что правительство региона не планирует строительство железной дороги в Китай и считает, что мнение жителей должно стать предопределяющим.

При этом, по мнению Хорохордина, у РЖД есть «более близкие к реализации проекты», а планы по строительству дороги в Китай обсуждаются не первый раз и лишь на уровне далеких перспектив.