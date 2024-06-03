Глава Алтая Олег Хорохордин может покинуть свой пост

Избранный в 2019 году Олег Хорохордин оказался единственным губернатором с истекающим сроком, который не был на встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу переизбрания.

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов.

Ранее о своей отставке объявила единственная женщина глава региона - Наталья Комарова и экс-руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.

Екатерина Коваленко

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