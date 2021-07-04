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Политика

Глава Алтая Олег Хорохордин решил сменить имидж и пересесть на мотоцикл

Чиновники всех рангов, в том числе губернаторы, продолжают соревноваться в самопиаре. Накануне глава Республики Алтай Олег Хорохордин прибыл на место сбора участников ралли «Шелковый путь» на мотоцикле.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Соответствующий пост появился на страничке главы региона в Instagram.

На кадрах съемки видно, что Олег Хорохордин едет без шлема, а на заднем сиденье у него закреплен флаг Республики Алтай.

Мнения подписчиков разделились. Одни назвали Хорохордина «выпендрежником» или ехидно написали: «Все, он от нас уезжает. В Монголию».

Другие, наоборот, отметили, что Олег Леонидович «спортивный и подтянутый», и что именно так достойно и надо было встречать участников международного автопробега.

Напомним: что ралли «Шелковый путь» — престижная автогонка, которая по рейтингам уступает только знаменитому «Парижу — Даккару».

В этом году она проходит по дорогам нескольких регионов России, в том числе Алтайского края и Республики Алтай. 6 июля гонщики пересекут Алтайский край еще раз. Это связано с тем, что власти Монголии решили закрыть границы из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Изначально маршрут ралли прокладывался через Омскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай, а затем по пескам Монголии.

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