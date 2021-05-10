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Политика

Глава Алтая произнес странную речь о дружбе народов и удивил местных жителей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин весьма странно выступил с речью по случаю открытия нового арт-объекта, символизирующего дружбу народов в регионе.

Открытие росписи к 265-летию вхождения алтайского народа в состав России.
Открытие росписи к 265-летию вхождения алтайского народа в состав России.
altai-republic.ru.

Мероприятие состоялось еще 2 мая, но видео с выступлением Хорохордина было опубликовано 10 мая на сайте «Тайга.Инфо».

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что именно 2 мая в 1756 году был подписан указ с условиями принятия алтайского народа в подданство Российской империи.

Роспись открыли в селе Майма на фасаде многоквартирного дома по улице Ленина на федеральной автодороге «Чуйский тракт».

Говоря об арт-объекте, Олег Хорохордин с достаточно грустной интонацией отметил, что он посвящен 265-летию вхождения алтайского народа в Российское государство, добавив, что это вызывает у него чувство гордости.

«Я вас всех поздравляю с этим событием. Мы еще немного… вернее, немало слов еще скажем по этому поводу… я всех поздравляю», — добавил Хорохордин.

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