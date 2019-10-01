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Политика

Глава Алтая вступил в должность

1 октября Олег Хорохордин официально вступил в должность главы и председателя правительства Республики Алтай. Торжественная церемония состоялась в Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияка, сообщает пресс-служба правительства региона.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Хорохордин принес присягу на Конституции Республики Алтай на русском и алтайском языках. Потом он поблагодарил всех за поддержку на выборах. Новый глава чувствует огромную ответственность перед жителями и готов плодотворно работать, чтобы оправдать оказанное доверие.

Основными приоритетами Хорохордин назвал честность, открытость, профессионализм, справедливость и ответственность.

В Единый день голосования 8 сентября явка избирателей на Алтае составила 49,87%. Олег Хорохордин одержал победу, набрав 58,82% или 47 582 голоса.

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