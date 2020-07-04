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Политика

Глава Алтая заработал вчетверо меньше своего нового экологического министра

Чиновники правительства Республики Алтай опубликовали сведения о доходах и имуществе главы региона и членов правительства за 2019 год. У главы Олега Хорохордина оказался солидный автопарк, а у исполняющей обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерины Поваровой — внушительный список недвижимости. Декларации алтайских чиновников проанализировали «Новости Горного Алтая».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
https://www.instagram.com/khorokhordin.official/

Олег Хорохордин, возглавляющий Республику Алтай с марта 2019 года, получил доход в размере 4 494 384,37 рубля.

В личной собственности у него три квартиры, он также владеет 1/6 доли в еще одной квартире и гараже.

В декларации он указал автомобили Mercedes-Benz G 320, Chevrolet Camaro и BMW 740Li xDrive. А также мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, снегоход BRP Ski-Doo Skandic 500.

Екатерина Поварова, до назначения министром работавшая в Сколково, в 2019 году заработала больше всех из правительственных чиновников: 17 772 874,44 рубля.

В собственности у нее — четыре квартиры, пять парковочных мест, автомобили Porsche Macan и BMW 650i xDrive.

Сведения о доходах, расходах и обязательствах губернатора Алтайского края Виктора Томенко и других должностных лиц, которые обязаны отчитываться, на сайте правительства края пока не опубликованы.

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