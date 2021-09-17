Глава алтайкрайизбиркома объяснила, с чем связаны «заторы» на некоторых участках

О том, что на участке № 219, расположенном в Барнауле в гимназии № 45, с самого утра наблюдалось большое скопление людей, сообщил центр наблюдения алтайского крайкома КПРФ. Глава крайизбиркома Ирина Акимова объяснила: это может быть связано с тем, что часть избирателей выбрали этот участок для голосования, подав заявление. Они имеют на это право, а в причинах избирательная комиссия разбираться, наоборот, права не имеет.

Действительно, на ряде избирательных участков зафиксирован достаточно активный приход избирателей, внесенных в списки, констатировала Ирина Акимова. Возможно, скопление людей связано с тем, что в списки избирателей на этих участках включены те, кто выбрал голосование на другой территории — не там, где он прописан по паспорту.

В списки включают избирателей не только по месту жительства (по данным паспорта). У любого избирателя есть возможность выбрать для себя любой удобный участок для голосования по месту нахождения. Причины этого могут быть различными — избиркомы не имеют права в них разбираться: избиратель может уехать, находиться на лечении, или это ему удобно с учетом его фактического места пребывания. Этот механизм — «мобильный избиратель», — сообщила Ирина Акимова.

По состоянию на вечер 16 сентября заявление о включение в списки избирателей по месту нахождения (а это значит, что их исключили из основного списка — по прописке) заявления через портал Госуслуг, избиркомы или МФЦ поступило 59 106 заявлений.

Из них 35 078 заявлений поступило на выборах депутатов Госдумы. Я не исключаю, что эти избиратели на данный момент содержатся в списке, внесенных поданному участку, в связи с тем, что они его выбрали для голосования по месту нахождения. А вот на выборах в АКЗС такое заявление заполнили 24 028 человек.

Для сравнения — в 2018 году на выборах президента было подано более 61 тыс. заявлений для голосования на другом участке.

Виктор Томенко и Ирина Акимова. пресс-служба правительства Алтайского края

Ирина Акимова также напомнила общее правило: голосуя на другом участке, избиратель получит только то количество бюллетеней, про которым он вправе голосовать.

Например, избиратель Барнаула отдыхает в Белокурихе, входящей в этот же барнаульский округ № 39 по выборам в Госдуму. Он получит два бюллетеня на выборах в Госдуму: по одномандатным округам (то есть за конкретного кандидата) и по спискам партий. Но не сможет проголосовать за кандидатов в АКЗС по тому округу, в котором живет в Барнауле.

По словам Ирины Акимовой, небольшие заторы сейчас, может быть, встречаются на избирательных участках, где большое посещение.