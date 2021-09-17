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Политика

Глава алтайкрайизбиркома объяснила, с чем связаны «заторы» на некоторых участках

О том, что на участке № 219, расположенном в Барнауле в гимназии № 45, с самого утра наблюдалось большое скопление людей, сообщил центр наблюдения алтайского крайкома КПРФ. Глава крайизбиркома Ирина Акимова объяснила: это может быть связано с тем, что часть избирателей выбрали этот участок для голосования, подав заявление. Они имеют на это право, а в причинах избирательная комиссия разбираться, наоборот, права не имеет.

Выборы на Алтае. Голосование.
Выборы на Алтае. Голосование.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Действительно, на ряде избирательных участков зафиксирован достаточно активный приход избирателей, внесенных в списки, констатировала Ирина Акимова. Возможно, скопление людей связано с тем, что в списки избирателей на этих участках включены те, кто выбрал голосование на другой территории — не там, где он прописан по паспорту.

В списки включают избирателей не только по месту жительства (по данным паспорта). У любого избирателя есть возможность выбрать для себя любой удобный участок для голосования по месту нахождения. Причины этого могут быть различными — избиркомы не имеют права в них разбираться: избиратель может уехать, находиться на лечении, или это ему удобно с учетом его фактического места пребывания. Этот механизм — «мобильный избиратель», — сообщила Ирина Акимова.

По состоянию на вечер 16 сентября заявление о включение в списки избирателей по месту нахождения (а это значит, что их исключили из основного списка — по прописке) заявления через портал Госуслуг, избиркомы или МФЦ поступило 59 106 заявлений.

Из них 35 078 заявлений поступило на выборах депутатов Госдумы. Я не исключаю, что эти избиратели на данный момент содержатся в списке, внесенных поданному участку, в связи с тем, что они его выбрали для голосования по месту нахождения. А вот на выборах в АКЗС такое заявление заполнили 24 028 человек.

Для сравнения — в 2018 году на выборах президента было подано более 61 тыс. заявлений для голосования на другом участке.

Виктор Томенко и Ирина Акимова.
Виктор Томенко и Ирина Акимова.
пресс-служба правительства Алтайского края

Ирина Акимова также напомнила общее правило: голосуя на другом участке, избиратель получит только то количество бюллетеней, про которым он вправе голосовать.

Например, избиратель Барнаула отдыхает в Белокурихе, входящей в этот же барнаульский округ № 39 по выборам в Госдуму. Он получит два бюллетеня на выборах в Госдуму: по одномандатным округам (то есть за конкретного кандидата) и по спискам партий. Но не сможет проголосовать за кандидатов в АКЗС по тому округу, в котором живет в Барнауле.

По словам Ирины Акимовой, небольшие заторы сейчас, может быть, встречаются на избирательных участках, где большое посещение.

«Но это связано с тем, что участковые избирательные комиссии очень внимательно идентифицируют избирателя и идентифицируют обладание активным избирательным правом в пределах соответствующего округа, а, стало быть, и количество избирательных бюллетеней, которые получит избиратель, — сказала она.

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