Глава Барнаула проголосовал на выборах и объяснил почему. Фоторепортаж altapress.ru

Общаясь с прессой, градоначальник подчеркнул: «Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого Законодательного Собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов».
Также глава города выразил уверенность, что барнаульцы найдут возможность 19 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать.
Напомним, что по итогам первых двух дней голосования жители краевой столицы демонстрируют самую слабую явку на выборы в крае. К 20:00 18 сентября в Барнауле проголосовали только 16,4% избирателей.
Вячеслав Франк также принял участие в голосовании за один из 11 вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести».
«Мы видим интерес барнаульцев к выбору места расположения стелы. Важно, чтобы сами горожане высказали свое мнение по этому вопросу. После подведения итогов администрация города приступит к дальнейшим этапам работы над стелой. Будет сделано все возможное, чтобы уже к следующему Дню города у нас появилась памятное место», — сказал по этому поводу глава краевого центра.