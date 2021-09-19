Глава Барнаула проголосовал на выборах и объяснил почему. Фоторепортаж altapress.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк 19 сентября пришел на избирательный участок № 221 и проголосовал на выборах депутатов Госдумы и АКЗС.

Общаясь с прессой, градоначальник подчеркнул: «Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого Законодательного Собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов».

Также глава города выразил уверенность, что барнаульцы найдут возможность 19 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать.

Напомним, что по итогам первых двух дней голосования жители краевой столицы демонстрируют самую слабую явку на выборы в крае. К 20:00 18 сентября в Барнауле проголосовали только 16,4% избирателей.

Вячеслав Франк также принял участие в голосовании за один из 11 вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести».