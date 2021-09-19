19 сентября 13°C
﻿
Политика

Глава Барнаула проголосовал на выборах и объяснил почему. Фоторепортаж altapress.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк 19 сентября пришел на избирательный участок № 221 и проголосовал на выборах депутатов Госдумы и АКЗС.

Вячеслав Франк принял участие в голосовании.
Вячеслав Франк принял участие в голосовании.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Общаясь с прессой, градоначальник подчеркнул: «Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого Законодательного Собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов».

Также глава города выразил уверенность, что барнаульцы найдут возможность 19 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать.

Напомним, что по итогам первых двух дней голосования жители краевой столицы демонстрируют самую слабую явку на выборы в крае. К 20:00 18 сентября в Барнауле проголосовали только 16,4% избирателей.

Вячеслав Франк также принял участие в голосовании за один из 11 вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести».

«Мы видим интерес барнаульцев к выбору места расположения стелы. Важно, чтобы сами горожане высказали свое мнение по этому вопросу. После подведения итогов администрация города приступит к дальнейшим этапам работы над стелой. Будет сделано все возможное, чтобы уже к следующему Дню города у нас появилась памятное место», — сказал по этому поводу глава краевого центра.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость