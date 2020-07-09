Глава барнаульского комитета по предпринимательству освободил кресло

Руководитель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач покинул свой пост. Он ушел на пенсию, пишет «Алтайская правда».

9 июля ему исполнилось 68 лет. Александр Пугач был главой комитета по предпринимательству с 2012 года.

Обязанности руководителя на неопределенный период времени исполняет его заместитель Наталья Чмерева, сообщили в администрации города.

Трудовую деятельность Пугач начал в 1975 году в должности врача. С ноября 1998 года по февраль 2005 года был главным государственным санитарным врачом по Барнаулу.

В органах местного самоуправления трудился с августа 2006 года: был замглавы администрации Железнодорожного района.