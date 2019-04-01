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Политика

Известный бийский чиновник покинул пост

Глава соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам Евгений Якуба покинул свой пост. 1 апреля сотрудникам представили нового руководителя. По информации «Бийского рабочего», на смену Евгению Якубе пришла Ольга Штепа, возглавлявшая до этого центр занятости населения.

Евгений Якуба.
Евгений Якуба.
mzgazeta.ru

Якуба подтвердил altapress.ru уход с поста, назвав главной причиной прошедшую в управлении реорганизацию. По его словам, учреждение преобразовано в казенное и он просто «попал под сокращение».

Заниматься бывший чиновник пока будет решением «общественно важных вопросов».

Также издание пишет, что главы управлений должны были переписать заявление о приеме на работу, однако Якубе его не подписали. Так же поступили еще с несколькими начальниками местных управлений соцзащиты.

Работники управления говорят, что решении о непродлении договора с Евгением Якубой стало для большинства шоком.

Чем известен Евгений Якуба

Евгений Якуба был назначен на должность главы бийской соцзащиты 1 августа 2018 года. До этого он был депутатом Думы Бийска и главой Бийского района.

В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти Евгений Якуба развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».

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