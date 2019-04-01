Известный бийский чиновник покинул пост

Глава соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам Евгений Якуба покинул свой пост. 1 апреля сотрудникам представили нового руководителя. По информации «Бийского рабочего», на смену Евгению Якубе пришла Ольга Штепа, возглавлявшая до этого центр занятости населения.

Якуба подтвердил altapress.ru уход с поста, назвав главной причиной прошедшую в управлении реорганизацию. По его словам, учреждение преобразовано в казенное и он просто «попал под сокращение».

Заниматься бывший чиновник пока будет решением «общественно важных вопросов».

Также издание пишет, что главы управлений должны были переписать заявление о приеме на работу, однако Якубе его не подписали. Так же поступили еще с несколькими начальниками местных управлений соцзащиты.

Работники управления говорят, что решении о непродлении договора с Евгением Якубой стало для большинства шоком.

Чем известен Евгений Якуба

Евгений Якуба был назначен на должность главы бийской соцзащиты 1 августа 2018 года. До этого он был депутатом Думы Бийска и главой Бийского района.

В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти Евгений Якуба развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».