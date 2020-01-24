Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января

Глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от автомобиля

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

Пожарная машина.
Пожарная машина.
Анна Зайкова

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как во время торжественного вручения новой техники на площади Республики в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает, а чиновник улыбается, сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в пресс-службе республиканского МЧС, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — «дружеская шутка».

«Они знакомы не понаслышке. Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали», — сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость