Глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от автомобиля

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как во время торжественного вручения новой техники на площади Республики в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает, а чиновник улыбается, сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в пресс-службе республиканского МЧС, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — «дружеская шутка».

«Они знакомы не понаслышке. Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали», — сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.