Глава «Газпрома» рассказал Путину, как Украина может купить газ по скидке

По словам Миллера, в настоящее время главным вопросом в переговорах России и Украины является поставка газа по прямому контракту, от которого зависит и скидка.

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с „Газпромом“ цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», — цитирует руководителя корпорации пресс-служба Кремля.

Также Алексей Миллер подчеркнул, что вопрос о прямом контракте с Украиной позволит определиться и с тем, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать в целом для подачи газа в сторону Украины.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что контракт между Украиной и Россией на поставку газа могут продлить еще на один год.