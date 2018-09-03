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4 сентября
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Глава Хакасии назвал протестующих против пенсионной реформы «Бабой Ягой»

Глава Хакасии Виктор Зимин прокомментировал пенсионную реформу и назвал протестующих «Бабой Ягой». Видео выступления на встрече с общественниками опубликовало информационного агентства «Хакасия».

Виктор Зимин.
Виктор Зимин.
kremlin.ru

Виктор Зимин,
глава Хакасии:

Решение еще не принято окончательно. Неизбежные процессы, что нужно было к этому идти. Это правда. Пенсионная реформа нужна нашему государству. Нужна. Сегодня очень много тех, кто работает на должности Бабы Яги: я против. Против чего? Самая удобная позиция: «Я против! Я за народ». Нужно понимать, прежде всего, не для того, наше государство делало нас грамотными, давало образование, чтобы мы не умели считать.

Зимин отметил, что это непростое решение для государства, но для страны и его граждан «этот шаг нужен». Глава республики отметил, что мало кто ознакомился с законом, но все выступают против.

Ранее altapress.ru писал, что президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, где предложив повысить женщинам пенсионный возраст до 60 лет, а не до 63.

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