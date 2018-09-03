Глава Хакасии назвал протестующих против пенсионной реформы «Бабой Ягой»

Решение еще не принято окончательно. Неизбежные процессы, что нужно было к этому идти. Это правда. Пенсионная реформа нужна нашему государству. Нужна. Сегодня очень много тех, кто работает на должности Бабы Яги: я против. Против чего? Самая удобная позиция: «Я против! Я за народ». Нужно понимать, прежде всего, не для того, наше государство делало нас грамотными, давало образование, чтобы мы не умели считать.